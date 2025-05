CORAL

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Nome da criptoCORAL

ClassificaçãoNo.3783

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo10 000 000 000

Fornecimento total10 000 000 000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.002024236869817867,2025-05-10

Menor preço0.000322065226668754,2025-04-25

Blockchain públicaSOL

