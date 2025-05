APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Nome da criptoAPTM

ClassificaçãoNo.1432

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)145.41%

Fornecimento circulante3,899,287

Fornecimento máximo2,100,000,000

Fornecimento total6,948,952.0707756

Taxa circulante0.0018%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.972488445629584,2025-04-11

Menor preço0.7208375990263015,2025-04-24

Blockchain públicaAPERTUM

Setor

Midias sociais

