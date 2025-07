ZYN

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Nome da criptoZYN

ClassificaçãoNo.2550

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.50%

Fornecimento circulante41,903,029

Fornecimento máximo0

Fornecimento total97,772,437.5

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.23601203402,2020-04-07

Menor preço0.004811471186030245,2025-07-12

Blockchain públicaNONE

