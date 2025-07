ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Nome da criptoZLW

ClassificaçãoNo.2712

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.19%

Fornecimento circulante72,331,834.1691

Fornecimento máximo300,000,000

Fornecimento total300,000,000

Taxa circulante0.2411%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico7.90901936,2021-08-25

Menor preço0.001408758341290602,2025-05-07

Blockchain públicaBSC

