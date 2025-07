ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Nome da criptoZENT

ClassificaçãoNo.523

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,17%

Fornecimento circulante6 811 278 718,262713

Fornecimento máximo0

Fornecimento total9 706 992 814,355925

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.045346562276934003,2024-05-27

Menor preço0.007081015497129782,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

