Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

ClassificaçãoNo.1765

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante9,872,903,071

Fornecimento máximo21,000,000,000

Fornecimento total9,872,903,071

Taxa circulante0.4701%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.006802428768499582,2023-11-26

Menor preço0.000070314496375403,2023-06-27

Blockchain públicaXNA

