World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Nome da criptoWMTX

ClassificaçãoNo.300

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,53%

Fornecimento circulante702 774 077

Fornecimento máximo2 000 000 000

Fornecimento total2 000 000 000

Taxa circulante0.3513%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.9804150514795327,2022-02-17

Menor preço0.0984476599844396,2023-06-20

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

