WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Nome da criptoWING

ClassificaçãoNo.2067

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.77%

Fornecimento circulante5,114,203.78998927

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total7,638,124.86998927

Taxa circulante0.5114%

Data de emissão2020-09-15 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico140.806207937,2020-09-16

Menor preço0.0706085391929573,2025-06-05

Blockchain públicaONT

ApresentaçãoWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.