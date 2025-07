WELF

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Nome da criptoWELF

ClassificaçãoNo.1275

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2,23%

Fornecimento circulante7 432 517

Fornecimento máximo50 000 000

Fornecimento total49 999 000

Taxa circulante0.1486%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.023530105188494,2024-12-23

Menor preço0.4277405196841301,2025-04-06

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

