WALV

Alvey is a decentralised blockchain with a proof-of-stake consensus model, meaning that the author of the subsequent block is selected at random based on how much cryptocurrency they have in their wallet and how mature that wallet is, continuously rotating addresses to ensure decentralisation and network participation. Blocks are usually built or minted rather than mined; there are also block rewards in addition to transaction fees, thus, builders receive a percentage of "interest" on the amount of funds they bet.

Nome da criptoWALV

ClassificaçãoNo.9339

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,03%

Fornecimento circulante320 000 000

Fornecimento máximo320 000 000

Fornecimento total320 000 000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.18977012017331865,2022-08-26

Menor preço0.002141217041494435,2025-07-16

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

