Nome da criptoVPT

ClassificaçãoNo.2765

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante268,131,599.7386215

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2681%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.015653767551023726,2025-02-26

Menor preço0.000395380306792884,2025-07-17

Blockchain públicaBASE

ApresentaçãoVeritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

