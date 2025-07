VICS

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

Nome da criptoVICS

ClassificaçãoNo.4574

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo600,000,000

Fornecimento total600,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.99597417,2021-09-10

Menor preço0.024990913178639444,2025-06-23

Blockchain públicaBSC

