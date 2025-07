VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Nome da criptoVICE

ClassificaçãoNo.903

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante989,460,941.4574133

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.9894%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.09718601766030363,2025-06-08

Menor preço0.006615434681747624,2025-07-14

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

