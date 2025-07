VGX

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Nome da criptoVGX

ClassificaçãoNo.1820

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.23%

Fornecimento circulante504,978,762.06132925

Fornecimento máximo0

Fornecimento total916,531,620.4440113

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico12.538700103759766,2018-01-05

Menor preço0.002486921281576047,2025-06-13

Blockchain públicaETH

