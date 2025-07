VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Nome da criptoVEXT

ClassificaçãoNo.2334

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante216,480,402.36

Fornecimento máximo300,000,000

Fornecimento total300,000,000

Taxa circulante0.7216%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.7169465101476871,2023-09-04

Menor preço0.001360353894676982,2025-06-22

Blockchain públicaMATIC

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.