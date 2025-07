UTK

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Nome da criptoUTK

ClassificaçãoNo.819

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.84%

Fornecimento circulante704,112,145

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total704,112,145

Taxa circulante0.7041%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.49367726,2021-08-13

Menor preço0.00543500526176,2020-03-16

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoxMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.