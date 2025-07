USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

Nome da criptoUSUAL

ClassificaçãoNo.366

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4.40%

Fornecimento circulante1,075,149,003.4815435

Fornecimento máximo4,000,000,000

Fornecimento total1,217,519,068.2682974

Taxa circulante0.2687%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.6356173831858944,2024-12-20

Menor preço0.05957884122345306,2025-06-26

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

