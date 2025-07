UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Nome da criptoUNO

ClassificaçãoNo.2507

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.16%

Fornecimento circulante111,566,779

Fornecimento máximo384,649,206

Fornecimento total316,649,184

Taxa circulante0.29%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.23343715,2021-06-03

Menor preço0.002067445721327751,2025-07-11

Blockchain públicaETH

