Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Nome da criptoUNFI

ClassificaçãoNo.1887

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7.67%

Fornecimento circulante9,548,650.10357291

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total9,548,651.10357291

Taxa circulante0.9548%

Data de emissão2020-11-14 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico43.91306093,2021-03-01

Menor preço0.1283238235175434,2025-07-07

Blockchain públicaETH

