TRU

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

Nome da criptoTRU

ClassificaçãoNo.610

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.33%

Fornecimento circulante1,329,345,685.3459923

Fornecimento máximo1,450,000,000

Fornecimento total1,344,195,693.2046723

Taxa circulante0.9167%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.03732783,2021-08-12

Menor preço0.02315175652400417,2025-07-05

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

