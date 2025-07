THL

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Nome da criptoTHL

ClassificaçãoNo.1313

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.47%

Fornecimento circulante49,015,380

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total99,811,473

Taxa circulante0.4901%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.165408301267496,2024-03-21

Menor preço0.09371051889644796,2025-06-23

Blockchain públicaAPTOS

