The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

Nome da criptoTHE

ClassificaçãoNo.589

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)50.51%

Fornecimento circulante107,475,933.14786406

Fornecimento máximo326,120,291

Fornecimento total258,191,364.9927481

Taxa circulante0.3295%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.10318040169636,2024-11-27

Menor preço0.07220387483514598,2023-10-18

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

