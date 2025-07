TD

The Big Red is here to show our appreciation to those who support innovation in the crypto world. When the Avalanche founders were incubated by Cornell University, they created one of the most scalable, reliable, and fast blockchain networks.

Nome da criptoTD

ClassificaçãoNo.7899

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,000,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000020226261696637,2024-03-16

Menor preço0.00000028893741561,2024-03-14

Blockchain públicaAVAX_CCHAIN

ApresentaçãoThe Big Red is here to show our appreciation to those who support innovation in the crypto world. When the Avalanche founders were incubated by Cornell University, they created one of the most scalable, reliable, and fast blockchain networks.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.