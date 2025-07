SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Nome da criptoSYL

ClassificaçãoNo.1821

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante7,728,437,006.830085

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total9,819,130,576

Taxa circulante0.7728%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.01341343,2021-04-19

Menor preço0.0000911684627821,2025-04-20

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoThe myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.