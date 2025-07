SUT

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

Nome da criptoSUT

ClassificaçãoNo.1041

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)243.32%

Fornecimento circulante2,024,492.29

Fornecimento máximo238,403,732

Fornecimento total188,403,732

Taxa circulante0.0084%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.857982819290576,2025-07-01

Menor preço0.3344397049660654,2024-12-05

Blockchain públicaMATIC

