STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

Nome da criptoSTRM

ClassificaçãoNo.1808

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante1,492,629,682

Fornecimento máximo3,041,407,378.956867

Fornecimento total3,041,407,378.956867

Taxa circulante0.4907%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.29833616488197456,2022-05-06

Menor preço0.000502346011046426,2024-12-16

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoStreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.