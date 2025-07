STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Nome da criptoSTBU

ClassificaçãoNo.1688

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.15%

Fornecimento circulante150,000,000

Fornecimento máximo250,000,000

Fornecimento total250,000,000

Taxa circulante0.6%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.5009937387922438,2021-11-10

Menor preço0.000117516245378328,2022-01-06

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoStobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.