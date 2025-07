STAT

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

Nome da criptoSTAT

ClassificaçãoNo.1399

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.82%

Fornecimento circulante70,918,327.7646755

Fornecimento máximo0

Fornecimento total96,918,327.764706

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.790730933318142,2022-12-29

Menor preço0.05615741505412645,2023-09-17

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

