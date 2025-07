SPK

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Nome da criptoSPK

ClassificaçãoNo.680

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7,26%

Fornecimento circulante1 013 145 304,0604465

Fornecimento máximo10 000 000 000

Fornecimento total10 000 000 000

Taxa circulante0.1013%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.12568616318073494,2025-06-17

Menor preço0.0292385971843975,2025-07-09

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoSpark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.