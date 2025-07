SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Nome da criptoSPEC

ClassificaçãoNo.1102

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)44.83%

Fornecimento circulante14,104,697

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.141%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico18.579969338127004,2024-11-30

Menor preço0.4950040412898385,2025-06-22

Blockchain públicaETH

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.