Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Nome da criptoSOV

ClassificaçãoNo.1136

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.31%

Fornecimento circulante63,857,627.12521243

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.6385%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico44.91380266863327,2021-10-07

Menor preço0.14020573050390056,2025-07-09

Blockchain públicaRBTC

