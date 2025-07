SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Nome da criptoSOVRN

ClassificaçãoNo.1838

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante162,491,540

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total896,771,567

Taxa circulante0.1624%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.5286975331102572,2022-04-27

Menor preço0.007552228162841145,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

