SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Nome da criptoSOLO

ClassificaçãoNo.234

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.33%

Fornecimento circulante398,779,720.7074813

Fornecimento máximo400,000,000

Fornecimento total398,779,720.7074813

Taxa circulante0.9969%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.625920367871951,2021-12-02

Menor preço0.05447753618601995,2021-10-28

Blockchain públicaXRP

