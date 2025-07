SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Nome da criptoSNEK

ClassificaçãoNo.217

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante74,565,686,678

Fornecimento máximo76,715,880,000

Fornecimento total75,317,593,305

Taxa circulante0.9719%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00906863470613523,2024-12-05

Menor preço0.000038959898786517,2023-05-13

Blockchain públicaADA

Setor

Midias sociais

