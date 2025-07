SMT

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Nome da criptoSMT

ClassificaçãoNo.1239

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.23%

Fornecimento circulante83,939,497

Fornecimento máximo0

Fornecimento total157,235,481

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.9776206369190703,2021-10-20

Menor preço0,2021-10-18

Blockchain públicaETH

