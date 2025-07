SML

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Nome da criptoSML

ClassificaçãoNo.4568

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo12,000,000,000

Fornecimento total12,000,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico28.280460328142627,2023-06-15

Menor preço0.000012748255874351,2023-06-19

Blockchain públicaMATIC

