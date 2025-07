SKYA

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Nome da criptoSKYA

ClassificaçãoNo.1753

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante403,212,732.7486105

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total995,412,025.9710485

Taxa circulante0.4032%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.06977272441588699,2024-12-16

Menor preço0.00261259753355188,2024-11-04

Blockchain públicaETH

