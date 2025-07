SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Nome da criptoSIN

ClassificaçãoNo.2122

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante815,944,168.6165829

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.8159%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.7442633227281465,2021-10-30

Menor preço0.000848252553658032,2025-06-15

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

