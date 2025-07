SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Nome da criptoSFUND

ClassificaçãoNo.566

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.83%

Fornecimento circulante70,848,680.06481604

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.7084%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico16.770178533770316,2021-11-29

Menor preço0.28641308,2021-07-20

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoSeedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.