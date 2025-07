SENATE

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Nome da criptoSENATE

ClassificaçãoNo.1775

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante128,104,381.36373031

Fornecimento máximo0

Fornecimento total163,310,159.40821698

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.902516154794308,2022-01-01

Menor preço0.006114177915215919,2025-06-23

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

