With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Nome da criptoSCPT

ClassificaçãoNo.2391

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,03%

Fornecimento circulante680 808 006,4350024

Fornecimento máximo1 000 000 000

Fornecimento total1 000 000 000

Taxa circulante0.6808%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.06028412649211071,2024-03-13

Menor preço0.000031903065015402,2024-01-04

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

