SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Nome da criptoSALD

ClassificaçãoNo.3188

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante75,610,748.656114

Fornecimento máximo1,680,000,000

Fornecimento total1,677,951,825

Taxa circulante0.045%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.13815570559717522,2023-07-21

Menor preço0.000039981206742158,2025-07-12

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoOur mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.