SABAI

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Nome da criptoSABAI

ClassificaçãoNo.1293

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.82%

Fornecimento circulante526,400,094.1612611

Fornecimento máximo2,650,000,000

Fornecimento total2,650,000,000

Taxa circulante0.1986%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.07280641278540681,2024-07-20

Menor preço0.001581266009086181,2025-04-18

Blockchain públicaETH

