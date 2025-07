RUNI

Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted.

Nome da criptoRUNI

ClassificaçãoNo.4151

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.730029717144678,2024-07-09

Menor preço0.04741001370780066,2025-03-28

Blockchain públicaBTCRUNES

