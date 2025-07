RTF

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Nome da criptoRTF

ClassificaçãoNo.3581

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo0

Fornecimento total400,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2862044677525272,2024-05-18

Menor preço0.009836048565616116,2025-03-15

Blockchain públicaBSC

