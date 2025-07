ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Nome da criptoROAM

ClassificaçãoNo.731

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)24.50%

Fornecimento circulante304,194,663.986294

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total997,426,113.969743

Taxa circulante0.3041%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.40935268299243394,2025-03-06

Menor preço0.09316005296751449,2025-07-17

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoRoam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.