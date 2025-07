RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Nome da criptoRLY

ClassificaçãoNo.1197

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante5,238,873,834.341338

Fornecimento máximo0

Fornecimento total15,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2020-10-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.39900916,2021-04-02

Menor preço0.0007781481664554,2025-04-09

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

