holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Nome da criptoRIDE

ClassificaçãoNo.1975

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante879,899,580

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,794,371

Taxa circulante0.8798%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.139262834933553,2022-01-12

Menor preço0.00099668949390602,2025-04-07

Blockchain públicaEGLD

