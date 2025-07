RET

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Nome da criptoRET

ClassificaçãoNo.2298

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante20,117,705,009,195,100

Fornecimento máximo50,000,000,000,000,000

Fornecimento total50,000,000,000,000,000

Taxa circulante0.4023%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000000985108983,2023-04-05

Menor preço0,2022-07-01

Blockchain públicaBSC

