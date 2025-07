RDO

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

Nome da criptoRDO

ClassificaçãoNo.1834

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,29%

Fornecimento circulante1.900.500.000

Fornecimento máximo10.000.000.000

Fornecimento total10.000.000.000

Taxa circulante0.19%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.01223191888993378,2025-06-10

Menor preço0.000901549567385601,2025-07-17

Blockchain públicaETH

